«Я буду тебя убивать и кончать»: в Одессе напали на журналиста

Журналиста местного телеканала «Думская ТВ» Александра Новицкого напали в Одессе. Об этом сообщается на сайте издания.

Сообщается, что Новицкий во дворе помогал жене припарковать, когда к нему подошел неизвестный и сказал: «я буду тебя убивать и кончать», после чего полез в драку. В ответ Новицкий применил средства самообороны — газовый баллончик и травматический пистолет.

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В итоге оба мужчина получили травмы.

Полиция задержала напавшего и возбудила уголовное дело по статье «хулиганство». В полиции сообщили, что нападавший был сильно пьян и объяснить свои действия не может.