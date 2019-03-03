Саратовского пенсионера убила глыба льда

В Саратове пожилой мужчина скончался после падения на него глыбы льда 2 марта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя областного Минздрава Александру Колоколову.

Уточняется, что замерзшая снежная масса упала пенсионеру на голову с двухэтажного дома.

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Колоколова рассказала, что врачи пытались спасти мужчину после ранения, ему даже провели операцию, но травмы оказались слишком серьезные.

«Мужчина скончался, несмотря на все усилия врачей и проведенные медицинские манипуляции», — добавила Колоколова.

После инцидента в городе завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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