Браудер заявил о предъявленном ему СК обвинении в убийстве Перепиличного

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Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер заявил, что российский Следственный комитет (СК) обвинил его в убийстве бизнесмена Александра Перепиличного. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

«Следственный комитет Российской Федерации официально предъявил мне обвинения…», — написал Браудер.

Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Ему заочно предъявлено обвинение по делу об организации преступного сообщества, он также был объявлен в международный розыск.