Россиянин задержан в Греции по запросу Украины

Адвокат Яннис Рахиотис заявил, что специалист в сфере энергетики, гражданин России Евгений Калинин 28 февраля был задержан в Греции по запросу Киева, передает РИА «Новости».

По его словам, Калинин является известным специалистом в нефтяной сфере, а в Греции он находился в служебной командировке. Украина обвиняет Калинина в нарушении налогового законодательства в период работы россиянина в стране.

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Адвокат добавил, что слушание по избранию меры пресечения для Калинина состоялось в пятницу, 1 марта.

«По решению прокурора Калинин отправлен в тюрьму до тех пор, пока в Грецию не доставят украинский запрос на экстрадицию», — добавил Рахиотис.

При этом, по словам юриста, задержание было произведено по политическим мотивам, поскольку Калинин поддерживал экс-президента Украины Виктора Януковича и числился в украинской базе «Миротворец».

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