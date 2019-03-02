Вулкан на Камчатке выбросил двухкилометровый столб пепла

На Камчатке вулкан под названием Карымский выбросил столб пепла на высоту около двух километров над уровнем моря. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на краевой главк МЧС и группу наблюдения за вулканической активностью.

Отмечается, что выброс пепла произошел 2 марта. Вулкану уже установили «оранжевый» код авиационной опасности, что означает ухудшение ситуации, которая может повлиять на полеты авиации.

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По данным специалистов, осадков в населенных пунктах Камчатского края пока не было.

Вулкан Карымский имеет высоту — 1486 метров.

Ранее сообщалось, что на Камчатке началось извержение вулкана.