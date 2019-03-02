«Ъ»: Арестован собиравший «мертвых душ» российский генерал

Арестован начальник ЦНИИ войск воздушно-космической обороны (ВКО) Минобороны генерал-майор в отставке Сергей Ягольников, которого обвиняют в содержании «мертвых душ» при своем институте и в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на близкий к военному следствию источник.

Сотрудники военной контрразведки во время проверки офисов частных проектировщиков выяснили, что работники ЦНИИ получали зарплату, имитируя научную деятельность. После этого военное следствие установило, что Ягольников в свободное от основной работы время подготавливал и руководил коллективом из более чем сотни «мертвых душ», передает издание.

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Отмечается, что после допросов Ягольников признался, что он самостоятельно придумал схему хищений денежных средств. Согласно его плану, поступающие в институт госзаказы по линии Минобороны перенаправлялись научно-техническому творческому коллективу ученых. Оказалось, что изыскания проводились силами ученых ЦНИИ, работавших за свои заработную плату, а на субподрядчика списывались средства.

По предварительным данным, эта схема просуществовала шесть месяцев. Уточняется, что организаторы успели похитить более 14 млн руб.

Ранее СМИ узнали об обвинении в мошенничестве прошедшего Сирию генерала.