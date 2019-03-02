Кадыров рассказал о спасении российского ребенка на Ближнем Востоке

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о спасении ребенка жительницы Дагестана, передает РИА «Новости».

Он рассказал, что Нурьяна Ибрагимова обратилась к нему после того, как ее ребенок был похищен неизвестными из лагеря на Ближнем Востоке.

Кадыров отметил, что ребенок был найден и доставлен в безопасное место. Он подчеркнул, что в ближайшее время туда вылетит его представитель для решения всех юридических вопросов и доставки мальчика в Россию.

Ранее Рамзан Кадыров исполнил желания троих детей, которые они оставили на елке в Кремле.