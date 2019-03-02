Дмитрий Киселев объяснил приговор своему племяннику в Германии

Телеведущий Дмитрий Киселев разъяснил ситуацию с приговором своему племяннику в Германии, передает радиостанция «Говорит Москва».

Ранее сообщалось, что дело в отношении Сергея Киселева завели после того, как Дмитрий Киселев в одном из интервью рассказал о том, что Сергей отправился воевать в качестве добровольца на восток Украины.

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В свою очередь Дмитрий Киселев заявил, что эта информация не была закрытой. а власти ФРГ не хотят раскрывать свои источники.

«Это все было известно и до меня. О том, чем занимался Сергей, было известно и без моего интервью. Они просто не хотят раскрывать свои источники. Это обычная история, здесь нет ничего нового», — сказал он.

Сергея Киселева осудили за подготовку к участию в боевых действиях, которую он проходил под Санкт-Петербургом летом 2014 года. Поскольку Сергей частично признал себя виновным, срок его тюремного заключения был существенно сокращен.