Экс-жена депутата Госдумы предложила ограничить «нищебродам» вход в рестораны

Бывшая жена экс-депутата Госдумы Виталия Южилина Илона Столье заявила, что необходимо ограничивать доступ «нищебродов» в «некоторые рестораны», потому что им там не место. Об этом сообщает m24.ru.

По мнению девушки, в элитные места люди приходят, чтобы «спокойно отдохнуть за свои деньги», а «не лицезреть быдло».

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«Я считаю, что вход в рестораны должен быть строго ограничен... в элитных заведениях нищебродам не место», — добавила Столье.

Уточняется, что об этом девушка написала в инстаграме. Ее пост вызвал множество негативных комментариев и возмущений и, спустя время, экс-жена депутата удалила пост.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили штрафовать за «грязные носочки» в поезде.