В доме на Тверской нашли череп

На чердаке дома в Москвы нашли останки человека, сообщает агентство «Москва».

Отмечается, что человеческий череп нашли в здании на Тверской улице.

На ул. Тверская, д. 28, корп. 1, на чердаке, найден человеческий череп. Место происшествия осмотрела следственно-оперативная группа, останки направлены на исследование», — сообщил источник в правоохранительных органах.

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Отмечается, что специалисты определяют пол, возраст и давность смерти человека.

Ранее в Бирюлево в шахте лифта нашли череп и кости.