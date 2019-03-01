Названы страны с самым высоким уровнем заболевания корью

Стало известно, какие страны имеют наиболее высокий уровень заболевания корью, сообщает CNN.

По данным ЮНИСЕФ, случаи распространения кори находятся на тревожно высоком уровне во всем мире и увеличились на 48% в период между 2017 и 2018 годами.

Практически три четверти случаев заболевания приходится на десять стран, среди которых Украина, Бразилия, Филиппины, Венесуэла и Франция. Причем Украина заняла первое место.

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Согласно подсчетам экспертов, за 2018 год в Украине корью заболели более 35 тысяч человек по сравнению с пятью тысячами в 2017 году.

Проблемы в здравоохранении, низкая осведомленность и негативная реакция на прививки стали движущими факторами вспышек кори.

Ранее сообщалось, что Япония столкнулась с сильнейшей вспышкой кори за последнее десятилетие.