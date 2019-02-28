Пермяк избил и зарезал школьницу на глазах у прохожих

Житель поселка Яйва в Пермском крае убил 17-летнюю девушку на глазах у прохожих, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Сообщается, что 20-летний мужчина, находясь на улице, встретил 17-летнюю знакомую.

«На почве ревности он нанес потерпевшей руками, ногами и имеющимся при себе ножом травмы. Преступные действия злоумышленника пресекли прохожие, которые вызвали скорую помощь. По пути в больницу потерпевшая скончалась», — сообщили в ведомстве.

Мужчина сбежал с места происшествия, но был задержан полицией.