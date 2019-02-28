У экс-главы Серпуховского района Шестуна нашли активы еще на 425 млн рублей

Генпрокуратура обнаружила у экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна незаконное имущество еще на 425 млн рублей. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, поступившем в «Газету.Ru».

Как отмечается, до этого речь шла об имуществе на сумму в 10 млрд рублей.

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«Общая сумма дополнительно установленного имущества составляет 425 053 752 рублей 28 копеек», — уточнил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что суд продлил арест Шестуна до 13 марта.

Александр Шестун подозревается в махинациях с муниципальной землей. По версии следствия, он вместе с сообщниками проводил крупные аферы, в результате которых землю продавали в десятки раз дешевле рынка.