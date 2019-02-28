В Германии у должников изъяли собаку и продали ее в интернете

В германском городе Ален у пожилой семьи конфисковали мопса из-за неоплаченных налогов, а затем продали ее в интернете, сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что чиновники изначально хотели изъять инвалидную коляску, как самый ценный предмет в квартире, но коляска оказалась собственностью страховой компании. Тогда чиновники остановились на мопсе по кличке Эдда.

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Один из чиновников выставил собаку на продажу в интернете, прося за нее небольшую сумму, — $855. Это была половина той суммы, которую ее новый владелец ожидал заплатить.

Новым владельцем Эдды оказалась Микаэла Джордан, офицер полиции, чьи подозрения изначально были вызваны невысокой ценой. Ей сказали, что мопс здоров, но, как оказалось, у Эдды были проблемы со здоровьем, о которых продавцы утаили. После смены владельцев ей потребовалось сделать четыре операции из-за проблем с глазами.

Теперь Дордан требует компенсацию за расходы в размере $2 тыс.

Ранее сообщалось, что немецкая пара пытала током обманувшего их на eBay мужчину.