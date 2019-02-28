Генпрокуратура хочет получить от экс-супруги Захарченко $320 тыс. за украшения

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Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной рассказал о начале взыскания с полковника Дмитрия Захарченко 500 млн руб. Его выступление транслировалось в «Эфире».

Согласно данным ведомства, ответчиками в иске являются Захарченко и его бывшая жена Яна Саратовцева, которая во время поездки в Соединенные Штаты в 2013 году приобрела ювелирные украшения на сумму $320 тыс. По подсчетам ведомства, их стоимость превышает 10 млн руб. по курсу на день приобретения.

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«Приобретенные изделия ею не возвращены, их стоимость государству не возмещена», — сказал Куренной.

Он добавил, что в такой ситуации необходимо изъять денежный эквивалент стоимости указанных украшений.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура нашла у полковника Захарченко еще полмиллиарда рублей.