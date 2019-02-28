Москвичей предупредили об опасной погоде в первый день весны
Синоптики предупредили москвичей о повышении уровня погодной опасности из-за ветра, метели и сильной гололедицы 1 марта. Об этом свидетельствуют показания на сайте Гидрометцентра.
Как отмечается, уровень погодной опасности будет повышен до желтого.
«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
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Согласно размещенной информации, аналогичные погодные условия будут наблюдаться во всем ЦФО , за исключением Тульской, Калужской, Костромской, Тверской и Ярославской областей.