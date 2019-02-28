В Москвы неизвестные избили отставного генерала и экс-замминистра промышленности

Источник в правоохранительных органах рассказал об избиении отставного генерала и бывшего замминистра Александра Бриндикова после дорожного конфликта, передает ТАСС.

Как отмечается, инцидент произошел на Малой Никитской улице 27 февраля, когда Бриндиков приехал к одному из зданий, а дорогу ему загородил другой автомобиль.

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«Генерал просигналил с просьбой пропустить, но водителю иномарки это не понравилось: он и его знакомый вышли из машины и избили его», — сказал источник.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств произошедшего.

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