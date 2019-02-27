В Сети обсуждают новую выходку Порошенко в Запорожье
Пользователи социальных сетей обсуждают видео, на котором, предположительно, украинский лидер Петр Порошенко срывает шапку с головы женщины в Запорожье. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
На видеозаписи видно, как одна из женщин в толпе обращается к президенту, а затем с нее срывают шапку. Многие пользователи считают, что это мог сделать сам Порошенко. Однако есть и те, кто уверен, что сорвать головной убор с женщины мог и его охранник.
Отмечается, что данный инцидент вызвал много разных эмоций среди пользователей. Некоторые предположили, что президент мог быть пьян.
«Пьяный, что ли... Она, видимо, спросила: «Господин президент, вы не могли бы кинуть в меня шапкой?» Он как настоящий президент не мог отказать народу. Я иного объяснения не вижу», — прокомментировали видео пользователи в соцсетях.
Ранее сообщалось, что пенсионер послал президента Украины Петра Порошенко.