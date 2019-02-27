СМИ ошибочно связали гору горящих денег с делом Арашукова

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В СМИ ошибочно связали видео, на котором неизвестные пытались сжечь большое денег, с делом сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, арестованного по обвинениям в участии в преступном сообществе. Об этом сообщает портал 78.ru.

Отмечается, что это видео оказалось фейком. До этого аналогичная видеозапись уже была опубликована 23 февраля на одном из голландских новостных порталов, однако там не говорилось про Арашукова.

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«Некоторые вещи лучше не хранить дома. Есть ситуации, когда вы не хотите выделяться, и должны хранить эти вещи где-то до тех пор, пока они не станут «белыми». По крайней мере, обустроить пространство, где совершенно не может возникнуть пожар», — написано в новости на голландском портале.

Ранее сообщалось, что СК просит арестовать двух новых фигурантов по делу Арашуковых.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве.

Также в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора Рауль Арашуков. Он подозревается в хищениях газа у ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей, а также создании организованного преступного сообщества.