В Японии врачи выходили новорожденного весом 268 грамм

Японские врачи выходили мальчика, родившегося в токийской клинике при университете Кэйо с самым маленьким весом в мире, сообщает «Би-би-си».

Ребенок, вес которого при рождении составлял всего 268 грамм, больше не нуждался в наблюдении врачей и был выписан из больницы.

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За полгода новорожденный набрал почти 3 килограмма, и сейчас он способен самостоятельно питаться и дышать.

Отмечается, что, находясь в утробе матери, ребенок практически не рос, поэтому врачи решились на кесарево сечение на 24 неделе беременности.

Когда ребенок появился на свет, он едва помещался на двух ладонях, а его жизнь поддерживали специальные аппараты.

Мальчик был зарегистрирован как младенец мужского пола с самым маленьким весом при рождении, которому удалось выжить. Предыдущим рекордсменом был мальчик, родившийся в Германии, с весом 274 грамма.

Ранее сообщалось, что индианка стала самой пожилой мамой в истории.