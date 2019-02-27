В Японии врачи выходили новорожденного весом 268 грамм
Японские врачи выходили мальчика, родившегося в токийской клинике при университете Кэйо с самым маленьким весом в мире, сообщает «Би-би-си».
Ребенок, вес которого при рождении составлял всего 268 грамм, больше не нуждался в наблюдении врачей и был выписан из больницы.
За полгода новорожденный набрал почти 3 килограмма, и сейчас он способен самостоятельно питаться и дышать.
Отмечается, что, находясь в утробе матери, ребенок практически не рос, поэтому врачи решились на кесарево сечение на 24 неделе беременности.
Когда ребенок появился на свет, он едва помещался на двух ладонях, а его жизнь поддерживали специальные аппараты.
Мальчик был зарегистрирован как младенец мужского пола с самым маленьким весом при рождении, которому удалось выжить. Предыдущим рекордсменом был мальчик, родившийся в Германии, с весом 274 грамма.
Ранее сообщалось, что индианка стала самой пожилой мамой в истории.