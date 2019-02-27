СК возбудил дело по инциденту в Керченском проливе

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Следственный комитет России (СК) возбудил уголовное дело в отношении следователя Службы безопасности Украины (СБУ), а также украинского прокурора за попытку привлечь к ответственности российских силовиков, которые принимали участие в задержании кораблей ВМС Украины в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

Уточняется, что речь идет о старшем следователе по ОВД 2-го отделения следственного отдела управления СБУ в Одесской области майоре юстиции Александре Губском, а также о заместителе военного прокурора Южного региона Украины Главной военной прокуратуры Генпрокуратуры Украины подполковнике юстиции Романе Мрочко.

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«Никаких незаконных действий наши граждане не совершали», — подчеркнула Петренко.

Ранее сообщалось, что СБУ возбудила дела в отношении семи российских офицеров.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.