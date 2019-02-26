Москвичам пообещали сильные снегопады

Сильные снегопады обрушатся на Москву в конце недели, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сейчас снежный покров в Москве составляет 28 сантиметров, норма для февраля — 35 сантиметров. Сугробы сдулись, но с учетом того, что скоро нас ждут хорошие обильные снегопады, ситуация с сугробами будет выправляться — они вернутся. Четверг, пятница, суббота — снегопады, снегопады и снегопады», — сказал он.

Ранее сообщалось, что к предстоящим выходным в столице ожидается резкое похолодание, в ночь на 3 марта температура может упасть до -20°С.