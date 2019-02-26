Морозы до -20°С пообещали москвичам
К предстоящим выходным в столице ожидается резкое похолодание, в ночь на 3 марта температура может упасть до -20°С. Об этом говорится в сообщении на сайте «Метеоновости».
Как отмечается, холодный атмосферный фронт, который принесет с собой метели и порывистый ветер, придет на Среднерусскую равнину уже 1 марта.
«В выходные в Москве ударят январские морозы. В субботу, 2 марта, в тылу циклона, пройдут очаговые скоротечные снегопады, похолодание усилится», — говорится в сообщении.
К воскресенью, 3 марта, осадки прекратятся, ночами ударят морозы до -15…-20°С.
При этом ожидается резкое падение атмосферного давления до 721 мм рт. ст. Подчеркивается, что данный показатель на 24 единицы ниже нормы, и такая «барическая яма» может отразиться на самочувствии метеозависимых людей.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
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