Морозы до -20°С пообещали москвичам

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К предстоящим выходным в столице ожидается резкое похолодание, в ночь на 3 марта температура может упасть до -20°С. Об этом говорится в сообщении на сайте «Метеоновости».

Как отмечается, холодный атмосферный фронт, который принесет с собой метели и порывистый ветер, придет на Среднерусскую равнину уже 1 марта.

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«В выходные в Москве ударят январские морозы. В субботу, 2 марта, в тылу циклона, пройдут очаговые скоротечные снегопады, похолодание усилится», — говорится в сообщении.

К воскресенью, 3 марта, осадки прекратятся, ночами ударят морозы до -15…-20°С.

При этом ожидается резкое падение атмосферного давления до 721 мм рт. ст. Подчеркивается, что данный показатель на 24 единицы ниже нормы, и такая «барическая яма» может отразиться на самочувствии метеозависимых людей.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее синоптики рассказали, когда в Москву придет весна.