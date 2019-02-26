Минздрав назвал средний возраст начала половой жизни в России

Большинство россиян начинают половую жизнь в 16-17 лет, передает РИА «Новости» заявление главного специалиста по репродуктивному здоровью Минздрава Олега Аполихина.

По его мнению, такая статистика сказывается на деторождении, так как молодые люди успевают накопить массу венерических заболеваний.

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Он также рассказал, что возраст вступления в брак для женщины составляет 24-26 лет, а для мужчины — 26-29 лет.

«Это молодые, здоровые, социально активные люди, живущие без целеполагания создания семьи, поэтому (бактерии) хламидии, микоплазмы, уреаплазма, гарднерелла… все это имеет место к моменту репродуктивно направленного поведения (моменту рождения ребенка — ред.)», — заявил Аполихин.

Он добавил, что сейчас 77,4% женщин, которые готовятся рожать, уже имеют сложившиеся патологии.