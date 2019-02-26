В Нью-Йорке задумали сменить низкий звук сирен на более мягкий «парижский» вариант

В Нью-Йорке задумались над переходом на более мягкие для ушей сирены, сообщает Fox News.

Два нью-йоркских парламентария предложили заменить сирены, установленные на полицейские машины и автомобили скорой помощи. Звук должен стать более мягким для человеческого уха. В пример приводятся менее резкие сирены лондонских или парижских автомобилей городских служб.

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Решение аргументируют тем, что звук сирен слишком раздражает горожан. Кроме того, более мягкие сирены позволят снизить уровень шума. Длинный, громкий звук сирен был неотъемлемым атрибутом Нью-Йорка многие десятилетия.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке оскорбление прически приравняли к расизму.