СК рассказал о массовых обысках по делу Арашукова

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По делу сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его сообщников более 70 обысков прошли в КЧР, Дагестане и на Ставрополье. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на канал ведомства в WhatsApp.

Отмечается, что обыски прошли в 22 населенных пунктах.

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В ведомстве уточнили, что обыски прошли, в частности, у главы и заместителей руководителей управления СК по КЧР, замминистра и начальника полиции МВД по КЧР, замглавы руководителя СК по Ставропольскому краю и других.

Ранее стало известно, что два фигуранта дела Арашуковых объявлены в федеральный розыск.