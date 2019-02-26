В Кремле отметили возросшую активность иностранных шпионов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что деятельность иностранных шпионов за последние годы активизировалась, сообщает РИА «Новости».

По его словам,за российскими гражданами «повсеместно» следят иностранные спецслужбы.

«И, конечно же, мы не в восторге от того, что за нашими гражданами повсеместно следят различные спецслужбы. Вы знаете, что и наши спецслужбы неоднократно говорили о том, что деятельность всяких иностранных шпионов здесь существенно за последние годы активировалась», — сказал Песков в ответ на вопрос, нет ли риска, что американская сторона через интернет следит за россиянами, в том числе за первыми лицами.

По его словам, в Кремле не одобряют этого, однако интернет «весь прозрачен», и надеяться на приватность там невозможно.