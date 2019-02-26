Назначен новый саратовский министр после скандала с «макарошками»

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев назначил новым министром занятости, труда и миграции Наталию Кривицкую, передает РИА «Новости».

Кривицкая более четырех месяцев исполняла обязанности главы министерства после скандала и увольнения ее предшественницы Натальи Соколовой.

Реклама

«Постановлением губернатора Наталия Кривицкая назначена на должность министра занятости, труда и миграции Саратовской области», — говорится в сообщении властей.

Занимая должность, Наталья Соколова заявила, что 3,5 тыс. руб. в месяц достаточно «для минимальных физиологических потребностей».

«Я вам могу составить меню, исходя из тех магазинов, которые я посещаю, со скидками, и вы поймете, что жить можно! Сбалансированное питание, но диетическое! Вы станете моложе, красивее и стройнее! Макарошки всегда стоят одинаково!» — заявила Соколова.

После ее слов разразился всероссийский скандал, в итоге Соколова была уволена.