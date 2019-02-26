В Самаре осудили врача-анестезиолога за изнасилование пациентки

Самарский врач-анестезиолог Юрий Черников получил три года колонии общего режима за изнасилование пациентки, которая находилась под наркозом после операции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление СК по региону.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел в августе 2017 года. В тот момент Черников работал анестезиологом в частной клинике, которая оказывала услуги по косметологии и пластической хирургии.

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«Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 131 УК России (изнасилование) и частью 1 статьи 132 УК (насильственные действия сексуального характера)», — отметили в СК.

Отмечается, что Черников признал свою вину.

Ранее сообщалось, что в Петербурге полиция расследует дело о групповом изнасиловании 17-летней школьницы пятью мужчинами.