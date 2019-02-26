Взрыв произошел на российском судне в Японском море
Гендиректор компании «Гудзон» Олег Аникин проинформировал о взрыве на судне «Партизан». Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, взрыв произошел на носу корабля. В результате произошедшего никто не пострадал, судно сохраняет возможность плыть.
«Судно с грузом металлолома следует полным ходом в южнокорейский порт», — сказал Аникин.
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Уточняется, что по факту произошедшего проведут проверку, чтобы выяснить причины взрыва.
Ранее сообщалось, что спасатели взяли на буксир горящий танкер в Керченском проливе.