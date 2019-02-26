Взрыв произошел на российском судне в Японском море

Гендиректор компании «Гудзон» Олег Аникин проинформировал о взрыве на судне «Партизан». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, взрыв произошел на носу корабля. В результате произошедшего никто не пострадал, судно сохраняет возможность плыть.

«Судно с грузом металлолома следует полным ходом в южнокорейский порт», — сказал Аникин.

Реклама

Уточняется, что по факту произошедшего проведут проверку, чтобы выяснить причины взрыва.

Ранее сообщалось, что спасатели взяли на буксир горящий танкер в Керченском проливе.