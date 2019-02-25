Московский таксист списал 60 тысяч рублей у пассажирки за поездку

Пассажирка доехала на такси от московского аэропорта до гостиницы в центре города за 60 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на столичное управление МВД.

Отмечается, что таксист с помощью мобильного приложения на телефоне пассажирки перевел себе на счет 60 тысяч рублей.

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По словам девушки, она заметила несанкционированное списание позже.

В настоящее время ведомство проводит проверку по данному факту.

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