Журналистка из Украины раскритиковала участников Майдана

Украинская журналистка Светлана Крюкова резко высказалась в адрес участников Майдана. Об этом сообщает РИА «Новости».

Журналистка заявила, что правительство и участники «Евромайдана» «пиарятся» за счет протестов. Кроме того, по ее словам, люди больше не верят в то, что виновных за убийства накажут. Украинская власть лишь создает лишь отвлекающие информационные поводы, добавила девушка.

Реклама

«Когда у власти есть хотя бы маленькая зацепка, чтобы что-то рассказать о расследовании, они начинают варить кашу из топора... есть основание предполагать, что тему умышленно замалчивают»», — отметила Крюкова.

Ранее стало известно число подозреваемых по делу о расстрелах на Майдане.