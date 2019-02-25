Двойника Ким Чен Ына выслали из Вьетнама перед саммитом США-КНДР

Двойника Ким Чен Ына из Австралии, представляющегося Говардом Х, выслали из Вьетнама за сутки до начала саммита лидеров США и Северной Кореи, передает Reuters.

По словам двойника, перед тем, как его выслали из страны, вьетнамские власти его ненадолго задержали.

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«У северокорейцев нет чувства юмора. Сатира — мощное оружие против любой диктатуры», — сказал Говард Х.

Саммит президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына состоится 27-28 февраля в столице Вьетнама Ханое.

У двойника северокорейского лидера уже возникали проблемы с властями Сингапура, где проходил прошлый саммит Трампа и Ким Чен Ына. Так, в 2018 году ему запретили приближаться к месту саммита США-КНДР.