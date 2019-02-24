Самолет совершил экстренную посадку после попытки захвата

Depositphotos

Самолет национального авиаперевозчика Бангладеш Biman Bangladesh Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Шах-Аманат в Читтагонге, передает Times Now.

Сообщается, что на борту была совершена попытка угона.

Как отмечает «Синьхуа», члены экипажа предотвратили ЧП.

Самолет летел из Дакки в Дубай.