Русский экзархат в Европе проголосовал против роспуска

Русский экзархат в Западной Европе, упраздненный Константинопольским патриархатом, отказался подчиняться указаниям Константинополя и проголосовал против роспуска. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в архиепископии.

Отмечается, что после такого решения русский экзархат будет искать дальнейший «канонический путь».

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Уточняется, что более 90% (191 из 206 человек) проголосовали за отказ подчиняться Константинополю.

Ранее Константинопольский патриархат подтвердил, что принял решение упразднить Западноевропейский экзархат приходов русской традиции. По указу патриархата, экзархат русских церквей должен был войти в состав местных епархий. Однако русский экзархат созвал внеочередную Генассамблею.

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе была создана после революции 1917 года. Ее центр находится в Париже.