«Живая цепь» доставит гумпомощь в Венесуэлу из Колумбии
Миграционное агентство Колумбии проинформировало, что автомобили с гуманитарной помощью для Венесуэлы разгрузят на границе и передадут по «живой цепочке» из людей, передает Reuters.
По имеющейся информации, разгружать гумпомощь будут на Международном мосту Симона Боливара, расположенном на территории Колумбии, откуда их вручную будут транспортировать в Колумбию.
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Отмечается, что такие меры были предприняты, поскольку президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о недопуске в страну колонны с гумпомощью.
Ранее сообщалось, что первый грузовик с гуманитарной помощью для Венесуэлы не смог пересечь границу страны с Бразилией.
При этом ранее лидер венесуэльской оппозиции заявлял о том, что грузовики с гумпомощью въехали на территорию Венесуэлы.