«Живая цепь» доставит гумпомощь в Венесуэлу из Колумбии

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Миграционное агентство Колумбии проинформировало, что автомобили с гуманитарной помощью для Венесуэлы разгрузят на границе и передадут по «живой цепочке» из людей, передает Reuters.

По имеющейся информации, разгружать гумпомощь будут на Международном мосту Симона Боливара, расположенном на территории Колумбии, откуда их вручную будут транспортировать в Колумбию.

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Отмечается, что такие меры были предприняты, поскольку президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о недопуске в страну колонны с гумпомощью.

Ранее сообщалось, что первый грузовик с гуманитарной помощью для Венесуэлы не смог пересечь границу страны с Бразилией.

При этом ранее лидер венесуэльской оппозиции заявлял о том, что грузовики с гумпомощью въехали на территорию Венесуэлы.