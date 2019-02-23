Венесуэльские пограничники применили слезоточивый газ на границе с Колумбией

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Венесуэльские пограничники применили слезоточивый газ к людям, которые попытались пересечь границу с Колумбией, чтобы попасть в соседнюю страну на работу. Об этом сообщает агентство сообщаетReuters со ссылкой на источник на месте событий.

Как отмечается, президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ закрыть границы государства, поскольку лидеры оппозиции готовятся передать конвой с гуманитарной помощью вопреки позиции властей.

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Ранее глава Агентства США по международному развитию (USAID) Марк Грин написал в своем твиттере, что Соединенные Штаты отправили еще один самолет с гуманитарной помощью для Венесуэлы.

23 января во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.