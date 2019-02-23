Украина перестала лидировать по притоку мигрантов в Россию

Украина больше не безоговорочный лидер в рейтинге по притоку мигрантов в Россию. Об этом сообщается на сайте Росстата.

По данным ведомства, число мигрантов с Украины за 2018 год сократилось более чем в три раза.

Отмечается, что теперь первое место в этом рейтинге занимает Таджикистан. В 2018 году из страны в Центральной Азии приехала 31 тыс. человек. На втором месте — Казахстан, откуда переехали 26,5 тыс. человек.

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Кроме того, в 2018 году в России более чем на 40% уменьшился миграционный прирост населения, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Госстат Украины отчитался об уровне безработицы в стране.