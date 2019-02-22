В Китае запретили требовать от женщин тест на беременность при приеме на работу

Китайские власти запретили работодателям спрашивать во время собеседования у женщин о личной жизни и делать тесты на беременность. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения страны.

До этого в Китае многих женщин обязывали делать тесты на беременность при приеме на работу, но отныне, по данным ведомства, за такие требования нарушителям грозит штраф от $1 400.

Реклама

Отмечается, что в министерстве уже выпустили соответствующий документ, снимающий при приеме на работе ограничения по половому признаку.

Добавляется, что эти меры направлены на недопущение дискриминации в отношении женщин.

Ранее сообщалось, что более 500 компаний Индии оштрафованы за половое неравенство.