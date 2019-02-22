На границе Венесуэлы с Бразилией произошла перестрелка, есть жертвы
На границе Венесуэлы с Бразилией из-за перестрелки погибли два человека, а 22 — пострадали, сообщает портал Nacional.
Уточняется, что стрельба произошла в результате действий армии против жителей в венесуэльском штате Боливар. Военные стали стрелять по собравшимся на улице гражданам.
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Отмечается, что после стрельбы со стороны армии, жители захватили трех солдат.
Ранее сообщалось, что в Венесуэле подтвердили получение груза с лекарствами от России.