В Минюсте отреагировали на предложение Медведева о запрете «аквариумов»

Министерство юстиции России поддерживает идею отменить клетки или «аквариумы» в залах заседания судов. Об этом рассказал РИА «Новости» заместитель главы ведомства Денис Новак.

«Я знаю, что такое предложение поступало на отзыв в Минюст, и министерство принципиально поддержало эту идею», — отметил Новак.

Ранее сообщалось, что российский премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минюсту проработать вопрос о запрете специальных кабин для подозреваемых, обвиняемых и подсудимых в залах заседаний судов. Инициатива должна быть реализована до 1 апреля 2019 года.