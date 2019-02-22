Медведев высказался за отмену «аквариумов» в залах суда

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минюсту проработать вопрос о запрете специальных кабин для подозреваемых, обвиняемых и подсудимых в залах заседаний судов. Об этом сообщается на сайте правительства.

Он также поручил внести соответствующие предложения с учетом тех затрат, которые необходимы для реализации этой инициативы, а также предоставить отчет о возможных источниках финансирования.

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«Срок — до 1 апреля 2019 года», — говорится в тексте документа.

Ранее сообщалось, что Совет федерации разработал законопроект о запрете клеток в зале суда.