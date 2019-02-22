Устроившего самосуд над пятиклассником мужчину задержали в Приморье

Следственные органы задержали мужчину, устроившего самосуд над пятиклассником вместе с другими родителями в Приморском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление Следственного комитета (СК) России по региону.

«Да, [задержан] один мужчина, мы подтверждаем», — отметил собеседник агентства.

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Как отмечается, СК также организовал доследственную проверку действий администрации школы в связи с неоднократными жалобами на поведение ученика, на которые не последовало адекватных мер.

Ранее сообщалось, что родители устроили самосуд над пятиклассником в школе №2 в Большом Камне, который агрессивно вел себя по отношению к другим детям.