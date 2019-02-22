Отвезшая к самарской мэрии гроб мужа россиянка отказалась от помощи

Женщина, которая не смогла похоронить своего мужа и привезла гроб с его телом к зданию правительства Самарской области, заявила, что ей не требуется помощь от местных властей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что «сейчас» ей «никакая помощь» уже не нужна.

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«Мне сейчас не надо ничем помогать, мне просто нужно было похоронить человека, а когда я в семь часов вечера оказалась одна с гробом посреди Самары, я была в шоке», — сказала женщина.

Она добавила, что сама уже вернулась в Тольятти, а завтра вернется за телом мужа и похоронит его в деревне.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил «жестко разобраться» в ситуации с гробом у здания самарской администрации.