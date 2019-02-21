Картофельный вор «погорел» на сугробе

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В Сыктывкаре вынесли обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 18-летнего местного жителя, похитившего четыре сетки с картофелем.

Как сообщает местная прокуратура, молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище).

В начале января 2019 года он взломал дверь в сарай на территории поселка Верхний Чов и вынес 92 килограмма картофеля. Овощи вор погрузил в автомобиль и уехал, однако по дороге въехал в сугроб, где отпечатался номер транспортного средства. После этого личность юноши была установлена. Владельцу правоохранительным органам удалось вернуть лишь одну из четырех похищенных сеток картофеля.