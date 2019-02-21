ФСБ разоблачила схему хищения газа в деле Арашуковых

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В ФСБ рассказали о преступной схеме, которой пользовался Рауль Арашуков вместе с сообщниками. Об этом сообщает РБК.

По данным ведомства, в рамках схемы хищений осуществлялись газопоставки фиктивным абонентам. Впоследствии этот газ фигурировал в отчетности как потерянный. При этом в основном подобные хищения осуществлялись на территории Дагестана.

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Ранее Арашуков объяснил, почему позволил себя задержать.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве.

Также в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора Рауль Арашуков. Он подозревается в хищениях газа у ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей, а также создании организованного преступного сообщества.