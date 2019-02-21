ФСБ разоблачила схему хищения газа в деле Арашуковых
В ФСБ рассказали о преступной схеме, которой пользовался Рауль Арашуков вместе с сообщниками. Об этом сообщает РБК.
По данным ведомства, в рамках схемы хищений осуществлялись газопоставки фиктивным абонентам. Впоследствии этот газ фигурировал в отчетности как потерянный. При этом в основном подобные хищения осуществлялись на территории Дагестана.
Ранее Арашуков объяснил, почему позволил себя задержать.
Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве.
Также в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора Рауль Арашуков. Он подозревается в хищениях газа у ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей, а также создании организованного преступного сообщества.