В аэропортах Москвы задержаны и отменены более 30 рейсов

В аэропортах Москвы более 30 рейсов задержаны и отменены и-за погоды. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

Во Внуково задержаны девять рейсов, четыре рейса отменены, в Домодедово — шесть рейсов задержаны, восемь отменены, в Шереметьево задержаны четыре рейса.

Ранее синоптики предупредили о метели и снеге в столичном регионе в ближайшие дни. 22 февраля осадки ослабеют, но ожидается сильный северный ветер с метелью, порывы местами будут достигать 15-20 м/с.