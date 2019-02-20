В посольстве России не уверены, что Скрипали живы

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В посольстве России в Великобритании заявили, что не уверены, что экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия Скрипаль все еще живы после покушения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря посольства.

Отмечается, что российскому посольству в Великобритании вопреки нормам международного права и двусторонней Консульской конвенции 1965 года не предоставили доступ к Скрипалям.

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«Поэтому мы не можем констатировать факта нахождения в живых Сергея и Юлии Скрипаль», — добавил пресс-секретаря посольства.

Кроме того, по словам пресс-секретаря, волнения и сомнения вызывает тот факт, что семью никто не видел после инцидента. Единственное исключение — май 2018 года, когда Юлию Скрипаль показали в видеообращении в неизвестном месте.

«Все это свидетельствует о том, что наши граждане по меньшей мере пребывают в условиях изоляции», — заключил пресс-секретарь.

Ранее посольство России отреагировало на заявления СМИ о жизни Скрипалей.

В марте 2018 года в Солсбери на Сергея и Юлию Скрипаль было совершено нападение с использованием химического вещества «Новичок». Их госпитализировали в местную больницу, врачам которой удалось спасти их жизнь. Лондон возложил ответственность за нападение на Москву.

В Кремле отвергают обвинения властей Великобритании в адрес России о причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.