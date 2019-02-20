В Нью-Йорке оскорбление прически приравняли к расизму

Нью-Йоркская комиссия по правам человека выпустила предписание о недопустимости преследовать людей за их прическу, пишет New York Times.

Отныне дискриминация людей по принципу длины или формы их волос приравнена к расизму.

Новые указания касаются всех проживающих в Нью-Йорке, однако направлены на устранение неравноправия к темнокожим.

Реклама

В принципах отдельно упомянуто право нью-йоркцев на ношение «естественных волос, окрашенных и неокрашенных, причесок, таких как пряди, косички, твист, косы, афро и прочие стили». Теперь людей, оскорбляющих других граждан за их прическу, могут обвинить в дискриминации.

Ранее сообщалось, что из-за обвинений в харассменте шоу Нила Тайсона оказалось под угрозой.