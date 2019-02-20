Родители устроили самосуд над пятиклассником в Приморье

Родители устроили самосуд на пятиклассником, который агрессивно вел себя по отношению к другим детям. Об этом сообщает DEITA.Ru.

Уточняется, что инцидент произошел в школе №2 в Большом Камне Приморского края.

Как отмечается, родители на глазах у всех окунули ребенка головой в унитаз.

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Очевидцы утверждают, что это произошло после того, как школьник избил девочку, и она попала в больницу. Подчеркивается, что жалобы на поведение пятиклассника поступали неоднократно, но никакой реакции со стороны руководства не последовало.

Директор учебного заведения отказалась комментировать ситуацию. Полиция ведет проверку.

Ранее сообщалось, что в Приморье школьники избили двух детей и записали это на видео.